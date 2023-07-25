Политолог из ЮАР рассказал о двуличии США в вопросе прав человека

США двулично подходят к вопросу прав человека и используют манипуляции в отношении стран Африки. Об этом 25 июля рассказал старший научный сотрудник Института стратегических исследований Мапунгубве Наим Джина из ЮАР.

«Закон США о росте и возможностях в Африке может быть использован как угодно, в том числе как рычаг давления. Сейчас его и используют как манипуляцию. Не поменяете свое отношение — рискуете потерять статус», — сказал он на полях Валдайского клуба.

По его мнению, сейчас США невыгодно выкидывать ЮАР из этого соглашения, потому что в таком случае республика станет полноценным союзником России.

«БРИКС олицетворяет важный момент для мира в целом. Мы видим образование нового блока. Мы пока не увидим новую валюту в ближайшие 15–20 лет, доллар США сохранит свой статус. Но мы можем увидеть среди участников БРИКС+ зарождение торговых отношений с использованием собственной валюты. В будущем это повлияет на мировую экономику, если доллар ослабнет», — отметил Джина.

Он также рассказал, что западные страны опираются на собственные ценности, такие как демократия и права человека, однако люди по ним не живут.

«Америка, например, не живет по принципам демократии, хотя активно их продвигает. Достаточно посмотреть, как Америка соблюдала права человека в отношении Палестины», — сказал политолог.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США используют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в неугодных им странах мира. По его словам, Запад в числе прочего выступает против взятия на себя юридических обязательств в информационной среде и делает ложные заявления о том, что существующего международного права достаточно для регулирования отношений в цифровой сфере.

Также 24 июля Патрушев сообщил, что БРИКС привлекает страны отсутствием конфронтационной или скрытой повестки, а участники блока взаимодействуют на основе согласованных подходов. По его словам, объединения готово принять единомышленников.

В Йоханнесбурге секретарь Совбеза принимает участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» на уровне коллег из других стран.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Южно-Африканская Республика позже присоединилась к блоку.