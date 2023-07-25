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На Венецианском кинофестивале не будут представлены российские картины
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На Венецианском кинофестивале не будут представлены российские картины

Обозреватель Сычёв: на Венецианском кинофестивале не будут представлены российские картины
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Фото: commons.wikimedia.org
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На 80-м Венецианском кинофестивале не будет представлено российских картин, покажут только советских классиков — отреставрированные версии «Андрея Рублева» Андрея Тарковского и «Теней забытых предков» Сергея Параджанова. Об этом 25 июля сообщил обозреватель «Известий», кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычёв.

«В конкурсе нет российского кино. Источники «Известий» ранее сообщали, что оно будет присутствовать на фестивале, но в итоге мы видим только советских классиков: будут представлены отреставрированные версии «Андрея Рублева» Андрея Тарковского и «Теней забытых предков» Сергея Параджанова», — рассказал Сычёв.

Он также сообщил, что, как уже известно, картины Вуди Аллена «Великая ирония» и Романа Полански «Дворец» выйдут в российский прокат осенью, вскоре после мировой премьеры. По его словам, скорее всего, в ближайшие дни будет объявлено и о релизах других фестивальных картин, за этим можно и нужно следить. Ряд картин выйдет на стримингах сразу онлайн.

«Интригой остается то, в какой мере будут представлены американские картины на фестивале. Например, в фильме Уэса Андерсона для Netflix «Чудесная история Генри Шугара» снялись Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Бен Кингсли, Дев Патель. Сможет ли сервис договориться с ними, чтобы они вышли на дорожку?» — добавил кинокритик.

Сычев также обратил внимание, что американский кинематограф, как и в прошлые годы, представлен на фестивале «очень богато». Он напомнил, что именно здесь впервые показали «Джокера», «Дюну» и «Бердмена». В этом году будут показаны «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса (Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало), «Маэстро» Брэдли Купера с самим Купером в роли Леонарда Бернстайна, «Убийца» Дэвида Финчера, «Феррари» Майкла Манна, «Присцилла» Софии Коппола, «Память» Мишеля Франко.

«Фестиваль, скорее всего, уже успел договориться с продюсерами о том, кто и как будет представлять картины, но есть риск, что это будут европейские звезды, исполнившие роли второго плана», — отметил обозреватель «Известий».

По его мнению, очевидных фаворитов в конкурсе нет, потому что потенциально сильных работ много и заранее выбрать кого-то трудно.

Венецианский кинофестиваль пройдет в Венеции с 30 августа по 9 сентября. «Известия» планируют освещать фестиваль с места событий.

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21 июля стало известно, что вышедшие в мировой прокат фильмы «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана могут появиться в российском прокате в августе. Как рассказали «Известиям» в ряде кинотеатров, сейчас с поставками голливудского кино наблюдаются логистические сложности.

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