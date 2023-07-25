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В Турции из-за землетрясения магнитудой 5,5 пострадали восемь человек

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Фото: соцсети
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Восемь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло 25 июля в районе около турецкого города Козан в провинции Адана. Об этом сообщает министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Два человека в Адане пострадали в результате прыжков с высоты и падения предметов и шесть человек в Османии. Скорая помощь транспортирует их в госпитали», — приводит TRT Haber слова министра.

Кроме того, новостной канал уточняет, что после основной активности произошли еще 20 афтершоков, самый сильный из которых был магнитудой 4,4.

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Землетрясение зафиксировали ранее в этот день в районе Козана в провинции Адана. Население города составляет 88,1 тыс. Активность проходила на глубине 10 км, согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

В начале февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе продолжали происходить новые толчки, но имевшие меньшую силу. Жертвами февральских землетрясений в Турции стало свыше 50 тыс. человек.

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