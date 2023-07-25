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Врач Шестобитов назвал способ избавления от гудения в коленях

Врач Шестобитов: снижение стресса поможет избавиться от гудения в коленях
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Снижение стресса может помочь уменьшить гудение в ногах. Об этом 25 июля сообщил врач Валерий Шестобитов.

«Стресс может быть одной из причин усиления гудения в ногах. Попробуйте избавиться от стресса с помощью регулярной практики медитации, йоги или других методов релаксации» — отметил он в разговоре с «Газетой. Ru».

Врач посоветовал в качестве способа избавления от этой проблемы регулярный массаж ног, который поможет улучшить кровообращение и снизить гудение. По его словам, процедуру стоит повторять каждый день перед сном, используя масло или лосьон.

Еще одним способом избавления от проблемы могут стать регулярные упражнения на растяжку, которые помогут снять напряжение и улучшить кровоток. Кроме того, дома справиться с проблемой гудения могут помочь холодный компресс, ванна с морской солью и ароматическими маслами.

«Избегайте длительного сидения или стояния в одной позе, регулярно делайте перерывы и упражнения для ног. Проверьте свою обувь — носите удобные и подходящие по размеру модели, чтобы избежать лишнего давления», — посоветовал врач.

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Ранее, 23 июля, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что отеки, в том числе на ногах, могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. В частности, проблемы с почками вызывают опухлость на лице, руках и ногах.

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