В России стартовали продажи кроссоверов BAIC Ruixiang X5

Китайские кроссоверы BAIC Ruixiang X5 поступили в салоны российских дилеров. Цена на новинку, ввезенную по параллельному импорту, начинается от 2,2 млн рублей, сообщает 25 июля «Газета.Ru».

Среднеразмерный семиместный кроссовер Ruixiang X5 производится в Китае с 2021 года. Автомобиль поставляется в Россию с полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л.с. в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод ― исключительно передний.

Среди опций BAIC предлагает покупателю 12-дюймовый экран панели приборов и 10-дюймовый дисплей системы мультимедиа, панорамную крышу, камеру заднего вида, передний и задний парктроники, климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой запуск двигателя, а также датчик контроля давления в шинах.

Ранее, 5 июля, на российском рынке официально начались продажи автомобилей китайского бренда BAIC.

Продажи стартовали в России после двух отложенных дат: в последний раз автомобили BAIC должны были стать доступными покупателям еще в мае. На сегодняшний день на рынке представлены две модели компании, выпущенные на калининградском заводе «Автотор», — седан BAIC U5 Plus и кроссовер BAIC Х35.