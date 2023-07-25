Пожарный самолет упал во время борьбы с огнем на греческом острове Эвбея

Пожарный самолет упал во время борьбы с огнем на греческом острове Эвбея

2023-07-25 15:30:15

2023-07-25 15:30:15

2023-07-25 15:30:15

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