Самолет Canadair упал во время тушения пожара в Греции
Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в Греции. Об этом во вторник, 25 июля, сообщила газета Kathimerini.
По ее данным, самолет потерпел крушение в районе Платанистос около города Каристос на острове Эвбея.
На борту воздушного судна находились два человека. Самолет принадлежал 355-й тактической транспортной эскадрилье.
К месту крушения пожарного самолета вылетел вертолет со спасателями.
Из-за экстремально высоких температур Греция охвачена пожарами. Самая напряженная обстановка наблюдается на острове Родос, где огонь не могут потушить с 18 июля.
23 июля в беседе с «Известиями» российские туристы рассказали, что им приходится перебираться с места на место из-за разгоревшихся там природных пожаров. По словам другого туриста, люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.
До этого, 22 июля, власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на острове Родос. Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, эвакуированных из опасных районов и размещенных в зданиях гимназий.