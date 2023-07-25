Алжирский политолог отметил зависимость стран Африки от зерновой сделки

Марокко и Тунис сильно зависят от поставок российского и украинского зерна, сложившаяся ситуация с прекращением действия черноморской инициативы серьезно затрагивает эти страны. Об этом 25 июля рассказал «Известиям» алжирский политолог Акрам Хариф в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

Он подчеркнул, что Алжир не является выгодоприобретателем от зерновой сделки, она не влияет на зерновой рынок страны.

«Я думаю, сложилось единое понимание того, что зерновой вопрос используется в качестве рычага давления на североафриканские страны», — сказал политолог.

Хариф добавил, что Алжир выступает медиатором между Россией и Украиной по разрешению экономических трудностей, возникших между этими странами. Также страна — медиатор по налаживанию связей этих стран с государствами Северной Африки.

«Я считаю, что инициатива со стороны Алжира стоит того, чтобы быть рассмотренной Москвой и Киевом», — заключил он.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к РФ вернуться к зерновой сделке невозможно выполнить, поскольку не была выполнена российская часть договоренностей.

19 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.