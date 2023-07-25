122-сильный внедорожник Lada Niva Sport поступит в продажу в 2024 году
«Заряженная» версия Lada Niva Sport с 1,8-литровым двигателем поступит в продажу в конце 2024 года, сообщает инсайдерский Telegram-канал «Автопоток» 25 июля.
Спортивная версия классической Niva Legend получит двигатель ВАЗ-21179 объемом 1,8 л и мощностью 122 л.с. ― такой же силовой агрегат ранее устанавливался лишь на переднеприводные модели Lada. Вместе с новым мотором время разгона до 100 км/ч будет занимать у «спортивной» «Нивы» 12 с вместо стандартных 19 с.
Известно, что в будущем 122-сильный двигатель получат и обычные версии Niva Legend и Niva Travel.
Кроме того, Niva Sport получит 1,6-литровый 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с., который известен автолюбителям по Lada Granta и Vesta.
Ранее, 5 июля, на улицах Тольятти заметили спортивную версию внедорожника Lada Niva Legend. Попавшая в объективы энтузиастов Lada Niva Sport ― мелкосерийная разработка подразделения АвтоВАЗа «Лада Спорт». В ближайшее время внедорожник станет доступен для покупателей.