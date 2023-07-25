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Десятки китов выбросились на берег Австралии

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Фото: Global Look Press/RaÃºL Lomba
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Десятки китов-гриндов выбросились на побережье Австралии. Об этом сообщает портал News.com.au во вторник, 25 июля.

«Во вторник днем ​​на пляж Чейнс в Западной Австралии, в 60 км к востоку от Олбани, выбросило большую стаю гриндов. Органы охраны дикой природы начали экстренные меры, чтобы попытаться спасти китов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет примерно о 70 особях.

В связи с проведением спасательных работ в департаменте биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей призвали общественность держаться подальше от китов, несмотря на желание помочь.

«Мы понимаем озабоченность общественности в настоящее время и ценим предложения поддержки со стороны волонтеров. Однако безопасность населения и китов является нашим главным приоритетом, поэтому мы просим представителей общественности не приближаться к пляжу», — сказал представитель департамента, чьи слова приводит портал.

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Двумя днями ранее массовая гибель магеллановых пингвинов была зафиксирована в Атлантическом океане, на побережье Уругвая вынесло тела нескольких тысяч мертвых птиц. Защитники окружающей среды связывают рост числа смертей птиц с чрезмерным выловом рыбы и незаконным промыслом.

16 июля сообщалось, что в Шотландии из-за массового выброса на берег погибли около 40 китов-пилотов. Всего было выброшено около 55 млекопитающих, спасти удалось лишь 10. Тогда же океанолог Александр Агафонов назвал мировой загадкой массовые выбросы морских животных на берег. По его словам, такие случаи массовой гибели фиксируются раз в один-два года, однако никто не может дать однозначного ответа, почему происходят эти выбросы.

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