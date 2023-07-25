В Шереметьево к аварийной посадке готовится пассажирский самолет

В аэропорту Шереметьево к аварийной посадке готовится пассажирский самолет. Об этом 25 июля сообщил Telegram-канал «112».

По предварительной информации, у него отказал один из двигателей. На земле работают экстренные службы.

Позже стало известно, что самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил успешную посадку.

Ранее, 17 июля, летевший из Казани в Минеральные Воды Boeing 738 совершил аварийную посадку. Причиной стало разрушение пневматики внутренней стойки шасси и вибрации левого двигателя. На борту на момент посадки находились 190 пассажиров и шесть человек экипажа.