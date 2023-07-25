Районы Якутии получат 600 млн рублей на проекты комфортной городской среды

Пять городов и сел Якутии получат 600 млн рублей на реализацию проектов благоустройства, ставших победителями II этапа Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди субъектов ДФО. Об этом сообщает республиканское управление архитектуры.

В конкурсе победили село Майя с проектом общественной территории «Кыайыы Аартыга» («Путь победы»), город Среднеколымск с проектом площади Победы, город Вилюйск с проектом набережной «Поющие пески», город Мирный с проектом городского парка, город Нерюнгри с проектом культурного парка.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, на реализацию проектов победители получат от 50 млн до 150 млн рублей. Общий объем финансирования составит 600 млн рублей.

Всего Якутия направила II этап конкурса 14 заявок. Итоги были объявлены 24 июля во Владивостоке в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений».