Пресненская межрайонная прокуратура установит обстоятельства стрельбы на Рочдельской улице в Москве. Об этом 25 июля сообщила столичная прокуратура.

«Около ресторана мужчине причинены телесные повреждения. Предварительно, у него произошел словесный конфликт с гражданами, сидевшими в автомобиле без номеров, в ходе которого из машины неизвестные произвели два выстрела в пострадавшего из травматического пистолета, после чего уехали», — сообщило ведомство в Telegram.

Прокуратура также установит лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Ранее, 23 июля около 6:00 неизвестные люди на автомобиле Porshe выстрелили в мужчину из травматического оружия недалеко от ресторана «Заварка» на улице Рочдельской. Пострадавшего госпитализировали с травмой головного мозга. Он был в тяжелом состоянии.