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Президентская библиотека представит новую электронную выставку на форуме «Россия – Африка»

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Архивные документы, письма и воспоминания путешественников, рисунки и альбомы с малоизвестными фотографиями представит Президентская библиотека в рамках Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, который состоится в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля 2023 года.

С новым электронным выставочным проектом Президентской библиотеки «Российские исследователи и путешественники в Африке» можно будет ознакомиться на стенде Санкт-Петербурга.

Экспозиция посвящена периоду активного изучения Африки в XIX–XX веках. Русские исследователи совершили многочисленные научные открытия в области географии, археологии, этнографии, геологии, ботаники и медицины. В Африке работали дипломаты, врачи, инженеры и священнослужители. Африканский континент привлекал также поэтов и художников.

Разделы электронной выставки посвящены выдающимся личностям. Среди них –геолог и этнограф Егор Ковалевский – первый европеец, достигший истоков Белого Нила; путешественник Вильгельм Юнкер – автор первой карты бóльшей части Центральной Африки; врач Александр Елисеев, чьи труды содержат ценные сведения по географии, этнографии, археологии и медицине; знаменитый ученый-генетик Николай Вавилов, во время экспедиции по Эфиопии собравший крупнейшую (более 6000 образцов) коллекцию семян твердой пшеницы, благодаря которой были выведены лучшие отечественные сорта злаковых.

Африку во время своего большого путешествия на Восток посетил цесаревич Николай Александрович – будущий император Николай II. Этому событию посвящён один из разделов выставки.

Электронная экспозиция подготовлена на основе материалов коллекции Президентской библиотеки «Россия – Африка: из истории взаимоотношений», размещенной на портале учреждения. В подборку включены цифровые копии исследований, архивных документов, изобразительных и картографических материалов, отражающих различные этапы взаимоотношений России и стран Африки в XIX–XX веках.

В дни проведения Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка состоится подписание ряда соглашений о сотрудничестве с партнёрами Президентской библиотеки. Также планируется открытие центра удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки на базе Русского дома в Аддис-Абебе (Эфиопия).

Краткая информация о Президентской библиотеке:

Президентская библиотека находится в ведении Управления делами Президента Российской Федерации и является первой электронной национальной библиотекой России.

Библиотека расположена в центре Санкт-Петербурга, в историческом здании Святейшего Синода, построенном во второй четверти XIX века по проекту выдающегося архитектора Карла Росси, и представляет собой крупнейший многофункциональный информационный, научно-образовательный и культурно-просветительский центр.

В фонде Президентской библиотеки в цифровом виде представлены книжные и периодические издания, кинохроника, фотографии, научно-просветительские фильмы, авторефераты диссертаций, архивные документы и материалы по истории российской государственности, теории и практике права, по русскому языку как государственному языку Российской Федерации. Объём электронного фонда составляет более миллиона единиц хранения.

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