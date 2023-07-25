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Чешский генерал назвал ошибку Запада в отношении Украины

Экс-глава генштаба Чехии Шедива: Запад слишком однобоко смотрит на украинский конфликт
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Взгляды Запада на украинский конфликт оторваны от реальности. Об этом 25 июля в интервью порталу Czdefence заявил бывший начальник штаба чешской армии генерал армии в запасе Иржа Шедива.

«На мой взгляд, очень часто мы принимаем во внимание только то, что говорит украинское политическое и военное руководство страны, или то, что говорят некоторые британские или американские аналитики», — считает Шедива.

По его словам, часто в оценке украинского конфликта на Западе ссылаются на отчеты США, но только в немногих из них анализируются реальные результаты, включая то, что преподносит сама Россия.

В интервью генерала попросили оценить украинское контрнаступление. В ответ на это Шедива заявил, что в официальных отчетах не принято отражать проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, если бы положение дел реально совпадало с новостями западных СМИ, контрнаступление уже давно бы достигло целей.

По мнению генерала, страны Запада медленно поставляют вооружение Киеву из-за проблем украинских войск. При этом он считает, что на Западе замалчивают реальные объемы вооружения, в которых нуждается Украина, чтобы успешно вести боевые действия.

«В прошлом решения (о поставке вооружений. — Ред.) всегда принимались поздно, и сейчас в случае с истребителями эти решения если и придут, то тоже с запозданием», — подытожил Шедива.

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Ранее в этот день польская газета Rzeczpospolita сообщила о том, что, если контрнаступление провалится, Запад может сократить военную помощь Украине. Авторы материала отметили, что западные страны недовольны ходом контрнаступления. По мнению журналистов, если в США и европейских странах к власти придут новые лидеры, поддержка Украины может быть сокращена.

При этом 23 июля газета The Wall Street Journal высказала мнение, что западные страны разочаровались в ходе контрнаступления Украины, а расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался. В статье говорилось, что в результате Запад может столкнуться с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

За два дня до этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медленные поставки вооружения являются причиной тяжелого хода контрнаступления. Он отметил также, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.

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