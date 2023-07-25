Два человека пострадали в результате обстрела Старомихайловки со стороны ВСУ

Два человека пострадали при обстреле со стороны украинских боевиков населенного пункта Старомихайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 25 июля сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела н.п. Старомихайловка ранения получили двое мирных граждан — мужчина и женщина», — написал он.

По данным Кулемзина, в результате обстрела самого Донецка украинскими боевиками повреждения получили 12 троллейбусов.

«В Киевском районе осколочные повреждения получили 12 троллейбусов, которые находились на территории депо», — добавил он.

Ранее во вторник Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк. В результате удара загорелась крыша спорткомплекса «Олимпийский» в центре города

В этот же день ВСУ нанесли удары по травматологическому центру в Донецке. По словам местных жителей, повреждения получил многоквартирный дом — в нем полностью разрушено жилое помещение.

Украинские националисты ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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