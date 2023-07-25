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Общество
Пострадавший при взрыве газа в Нижнекамске находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при взрыве газа в Нижнекамске находится в тяжелом состоянии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/e-nkama
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Один из пострадавших при взрыве бытового газа в Нижнекамске находится в тяжелом состоянии. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

«Все пострадавшие были доставлены в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу в течение 20 минут после происшествия. Один из них находится в тяжелом состоянии с ожогами третьей степени. На данный момент в Нижнекамск уже прибыли специалисты Республиканской клинической больницы, которые составили план лечения пациента», — говорится в сообщении.

Местные власти заявили, что всем пострадавшим оказана в оперативном режиме первая помощь. На месте происшествия и в пункте временного размещения в школе № 12 дежурит медицинский персонал.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Роман Булатов сообщил, что у пострадавшего порядка 80% ожогов тела.

«Два человека пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. Один пострадал достаточно серьезно, порядка 80% ожогов», — сказал он в видоеобращении, опубликованном в «ВКонтакте».

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Взрыв газовоздушной смеси в доме на проспекте Вахитова произошел ранее во вторник. Два человека пострадали. Помимо мужчины легкие травмы также получила пожилая женщина, ей оказали медицинскую помощь и отпустили из больницы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности». По их данным, непосредственно перед хлопком мужчина вышел на балкон покурить, после чего его ударной волной выбросило на улицу.

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