Поврежденный грузовиками мост восстановили в Хабаровском крае

В Бикинском районе Хабаровского края восстановили мост, поврежденный большегрузами. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

«Самосвал убрали с проезжей части и провели ремонт мостового сооружения — положены новые опоры и продольный настил. В настоящий момент проезд по мосту доступен для всех видов транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА AmurMedia, речь идет о переправе на 23-м км автодороги «Подъезд к Козловке». В минувшую пятницу, 21 июля, сооружение частично разрушилось в результате проезда по нему большегруза. Движение было прекращено.

20 июля сообщалось, что в Забайкальском крае организована проверка по факту повреждения автомобильного моста через реку Акелан. Один из пролетов сооружения обрушился после проезда по нему грузового автомобиля.