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Патрушев заявил о возможности БРИКС сыграть ведущую роль в мировом развитии

Патрушев: БРИКС сможет сыграть ведущую роль в формировании повестки мирового развития
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Фото: ТАСС/POOL/Павел Бедняков
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Входящие в состав БРИКС страны могут взять на себя ведущую роль в формировании повестки мирового развития в качестве ключевой площадки для равноправного диалога и коллективного поиска решений проблем глобальной безопасности. Об этом 25 июля заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в Йоханнесбурге на заседании представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

«Видим в БРИКС ключевую площадку для равноправного диалога, коллективного поиска решений проблем глобальной безопасности. Убежден, что именно наше объединение могло бы взять на себя ведущую роль в процессах дальнейшего формирования инклюзивной многосторонности, задавая повестку мирового развития», — цитирует Патрушева пресс-служба СБ РФ.

Также страны БРИКС, в отличие от стран НАТО, ведомых США, могут сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях, отметил Патрушев. Помимо всего прочего, это проявляется в их нежелании присоединяться к односторонним санкциям и стремлении проводить самостоятельную внешнюю политику.

«Наша «пятерка» дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки», — заявил секретарь Собвеза РФ.

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Ранее, 24 июля, Патрушев в Йоханнесбурге отметил, что объединение БРИКС привлекает страны отсутствием конфронтационной повестки, а участники блока взаимодействуют на основе согласованных подходов. За годы сотрудничества в объединении сформировалась культура диалога и сложились доверительные взаимоотношения, основанные на принципах суверенного равенства и учетов интересов участников, отметил он.

В Йоханнесбурге Патрушев принимает участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности».

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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