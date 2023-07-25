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Бараки на улице Гоголя в Хабаровске включили в программу КРТ

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В Хабаровске аварийные дома на улице Гоголя включили в программу комплексного развития территорий (КРТ). Об этом мэр города Сергей Кравчук сообщил 25 июля в своем Telegram-канале.

«С застройщиком заключен договор о комплексном развитии территории в границах улицы Гоголя и Уссурийского бульвара с расселением аварийных домов. Наша главная задача при переселении — учитывать пожелания людей», — написал мэр.

Речь идет о домах № 10 и 10а по улице Гоголя, уточняет ИА AmurMedia. В новое жилье должны переселить 50 человек из 21 квартиры. Сроки реализации программы КРТ не называются.

17 июля первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин сообщил, что в 13 российских регионах по проектам комплексного развития территорий за первое полугодие 2023 года расселено 55 тыс. кв. м жилья, в том числе 39 тыс. кв. м аварийного жилфонда. В новые квартиры переселено 2 тыс. человек.

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