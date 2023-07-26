Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Калининградской области полиция задержала сбившего двух девочек водителя
Мир
Министр энергетики Турции обсудил с главой «Росатома» строительство АЭС «Аккую»
Мир
Президент Буркина-Фасо первым из африканских лидеров прибыл в Санкт-Петербург
Мир
Минобороны Канады купит у Airbus девять военно-транспортных самолетов
Мир
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
Мир
Трамп сохранил лидерство в рейтинге среди избирателей-республиканцев
Происшествия
Два человека погибли от удара током в Красном Селе в Петербурге
Общество
Собянин заявил о запуске пяти бассейнов с подогревом в Москве в ближайшее время
Общество
Карантин из-за вспышки птичьего гриппа ввели в Вологодской области
Общество
Скончался режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Мамедов
Мир
Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США намерения осуждать гибель Журавлева
Политика
Депутат из Белоруссии спрогнозировал присоединение республики к БРИКС в 2024 году
Сюжет:

27 июля — День рождения гамбургера: как котлета на булочке покорила мир

0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый год 27 июля любители фастфуда по всему миру отмечают неофициальный праздник — День рождения гамбургера. В 2023 году он выпадает на четверг. О том, кто придумал класть котлету и овощи между двух булочек и как называли гамбургеры во время Первой мировой войны, читайте в материале «Известий».

День рождения гамбургера в 2023 году — когда празднуется

Существует два праздника в честь бургеров, международный и национальный. Первый — это День рождения гамбургера, который отмечается 27 июля. Второй — Национальный день гамбургера в США, он проходит 28 мая. Несмотря на разные даты, суть у этих праздников одинаковая.

День рождения гамбургера в 2023 году — история

Единого мнения о том, кто и когда начал класть мясную котлету и свежие овощи между двух кусков хлеба, неизвестно. Похожее блюдо подавалось еще в заведениях Древнего Рима. Происхождение названия «гамбургер» также остается неясным. Оно связано либо с немецким городом Гамбург, откуда иммигранты привезли рецепт стейка, ставшего основой для фастфуда, либо с одноименным городом в американском штате Нью-Йорк.

Тем не менее, имя человека, получившего первый патент на гамбургер известно — это был американский гастроном Луи Лессинг. 27 июля 1900 года он начал продавать свою кулинарную находку, именно это событие считается Днем рождения гамбургера.

Широкую известность гамбургеры получили в 1904 году благодаря Флетчеру Дэвису, который угощал ими гостей Всемирной выставки в Нью-Йорке.

Продуктовая рутина: нужно ли на самом деле считать калории
Врачи развеяли мифы о составлении рациона

В 1921 году появилась первая сеть бургерных — White Castle Hamburger. Однако настоящего успеха более 10 лет спустя добилась сеть Wimpy Grills. В ней гамбургеры впервые стали «быстрой едой», так как для их приготовления использовалась потоковая технология, которая позволяла обслуживать клиентов за пару минут, а стоимость готового продукта была очень низкой.

В конце 1940-х годов братья Ричард и Морис Макдональды открыли свой первый ресторан для автомобилистов. Со временем они заметили, что чаще всего у них покупают именно гамбургеры, ведь их удобно есть за рулем. Это подтолкнуло братьев создать свою систему быстрого обслуживания, которая позволяла в разы увеличить оборот. Так появилась одна из самых крупных сетей в мире ресторанов быстрого питания McDonald’s.

На сегодняшний день гамбургеры обзавелись самыми разными вариациями. Вместо говяжьей котлеты используются куриные, рыбные, вегетарианские и другие. Жители разных стран добавляют в них национальные ингредиенты. Например, в Японии делают суши-гамбургер с «булочками» из риса и начинкой из сырой рыбы.

День рождения гамбургера в 2023 году — интересные факты

В День рождения гамбургера «Известия» собрали несколько интересных фактов об этом блюде.

Самый дорогой гамбургер можно попробовать в ресторане The Fleur De Lys в Лас-Вегасе за $5 тыс. Котлета для него делается из говядины кобе, посыпается трюфельной стружкой и укладывается на булочку бриошь. К бургеру подается бутылка вина Chateau Petrus 1990 года.

Во время Первой мировой войны из-за немецкого звучания слова «гамбургер» предлагалось изменить название блюда на «Солсбери стейк» или «либерти сэндвич» («сэндвич свободы»). Однако ни одно из новых имен не прижилось.

Неприятный аппетит: какие продукты способствуют прибавке веса
Врачи рассказали, почему мясо, яйца и творог помогают худеть правильно

У экономистов существует понятие «индекс бигмака». Это неофициальный инструмент, позволяющий оценить стоимость валют, основываясь на цене за одинаковый набор услуг и товаров. Для этого чаще всего используют знаменитые гамбургеры из McDonald’s.

В августе 2013 года был приготовлен гамбургер, мясо для которого было выращено в лаборатории из стволовых клеток коровы.

Ранее «Известия» рассказали, почему 24 июля считается Днем рождения растворимого кофе и как американская армия способствовала популяризации этого напитка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023