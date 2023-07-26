27 июля — День рождения гамбургера: как котлета на булочке покорила мир

Каждый год 27 июля любители фастфуда по всему миру отмечают неофициальный праздник — День рождения гамбургера. В 2023 году он выпадает на четверг. О том, кто придумал класть котлету и овощи между двух булочек и как называли гамбургеры во время Первой мировой войны, читайте в материале «Известий».

День рождения гамбургера в 2023 году — когда празднуется

Существует два праздника в честь бургеров, международный и национальный. Первый — это День рождения гамбургера, который отмечается 27 июля. Второй — Национальный день гамбургера в США, он проходит 28 мая. Несмотря на разные даты, суть у этих праздников одинаковая.

День рождения гамбургера в 2023 году — история

Единого мнения о том, кто и когда начал класть мясную котлету и свежие овощи между двух кусков хлеба, неизвестно. Похожее блюдо подавалось еще в заведениях Древнего Рима. Происхождение названия «гамбургер» также остается неясным. Оно связано либо с немецким городом Гамбург, откуда иммигранты привезли рецепт стейка, ставшего основой для фастфуда, либо с одноименным городом в американском штате Нью-Йорк.

Тем не менее, имя человека, получившего первый патент на гамбургер известно — это был американский гастроном Луи Лессинг. 27 июля 1900 года он начал продавать свою кулинарную находку, именно это событие считается Днем рождения гамбургера.

Широкую известность гамбургеры получили в 1904 году благодаря Флетчеру Дэвису, который угощал ими гостей Всемирной выставки в Нью-Йорке.

В 1921 году появилась первая сеть бургерных — White Castle Hamburger. Однако настоящего успеха более 10 лет спустя добилась сеть Wimpy Grills. В ней гамбургеры впервые стали «быстрой едой», так как для их приготовления использовалась потоковая технология, которая позволяла обслуживать клиентов за пару минут, а стоимость готового продукта была очень низкой.

В конце 1940-х годов братья Ричард и Морис Макдональды открыли свой первый ресторан для автомобилистов. Со временем они заметили, что чаще всего у них покупают именно гамбургеры, ведь их удобно есть за рулем. Это подтолкнуло братьев создать свою систему быстрого обслуживания, которая позволяла в разы увеличить оборот. Так появилась одна из самых крупных сетей в мире ресторанов быстрого питания McDonald’s.

На сегодняшний день гамбургеры обзавелись самыми разными вариациями. Вместо говяжьей котлеты используются куриные, рыбные, вегетарианские и другие. Жители разных стран добавляют в них национальные ингредиенты. Например, в Японии делают суши-гамбургер с «булочками» из риса и начинкой из сырой рыбы.

День рождения гамбургера в 2023 году — интересные факты

В День рождения гамбургера «Известия» собрали несколько интересных фактов об этом блюде.

Самый дорогой гамбургер можно попробовать в ресторане The Fleur De Lys в Лас-Вегасе за $5 тыс. Котлета для него делается из говядины кобе, посыпается трюфельной стружкой и укладывается на булочку бриошь. К бургеру подается бутылка вина Chateau Petrus 1990 года.

Во время Первой мировой войны из-за немецкого звучания слова «гамбургер» предлагалось изменить название блюда на «Солсбери стейк» или «либерти сэндвич» («сэндвич свободы»). Однако ни одно из новых имен не прижилось.

У экономистов существует понятие «индекс бигмака». Это неофициальный инструмент, позволяющий оценить стоимость валют, основываясь на цене за одинаковый набор услуг и товаров. Для этого чаще всего используют знаменитые гамбургеры из McDonald’s.

В августе 2013 года был приготовлен гамбургер, мясо для которого было выращено в лаборатории из стволовых клеток коровы.

Ранее «Известия» рассказали, почему 24 июля считается Днем рождения растворимого кофе и как американская армия способствовала популяризации этого напитка.