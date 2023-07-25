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Вратарь ФК «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»
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Вратарь ФК «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Петербургский «Зенит» договорился о переходе в футбольный клуб вратаря «Сочи» Дениса Адамова. Об этом 25 июля сообщается в Telegram-канале команды одноименного города.

Отмечается, что с 25-летним спортсменом подписан контракт по схеме «4+1». Таким образом, договор рассчитан на четыре года с возможностью его продления еще на один год, пишет «Спорт-Экспресс».

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Футболист Адамов провел в составе «Сочи» 33 игры. Он является воспитанником академии «Краснодара». Спортсмен, выступая за сочинский клуб, пропустил 48 голов и провел девять «сухих» матчей.

Ранее, 23 июля, «Зенит» объявил, что 22-летний центральный защитник сборной Сербии Страхиня Эракович перешел в команду бело-голубых. Соглашение с ним подписано на четыре года с возможностью продления на сезон. Выступать за клуб футболист будет под номером 25.

«Зенит» в прошлом сезоне в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. Так, 15 июля клуб в рекордный восьмой раз выиграл Суперкубок страны.

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