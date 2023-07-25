В Москве задержан подозреваемый в убийстве своего коллеги

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в зверской расправе со знакомым на улице Сталеваров в Москве. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает городское управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Речь идет об инциденте, произошедшем накануне вечером. В этот день на улице было обнаружено тело 36-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Как выяснилось позднее, жертва и задержанный работали вместе в компании, которая занимается продажей машин с пробегом. Убитый занимал должность технического консультанта, а подозреваемый — заместителя директора.

«В настоящее время фигурант доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступили к его допросу. Расследование уголовного дела продолжается, будут установлены все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее в этот день стало известно, что в день происшествия погибший с задержанным распивали алкоголь в квартире, где предполагаемого преступника и задержали в состоянии алкогольного опьянения