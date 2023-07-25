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Курортно-рекреационный комплекс за 15 млрд рублей построят в Севастополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Архитектурно-художественный совет Севастополя одобрил проект строительства курортно-рекреационного комплекса на Северной стороне. Объем инвестиций в реализацию составит 15 млрд рублей, сообщает правительство Севастополя.

«Инвестор планирует построить многофункциональный комплекс мирового уровня, социальные объекты, включая реабилитационный центр для детей, а также благоустроить пляж и сделать единую линию променада с сохранением доступности для всех желающих», — говорится в сообщении властей.

Как рассказал представитель компании «Севастопольский Стройпроект» Александр Новиков, проект предусматривает строительство десяти 16-этажных зданий, 10-этажного здания отеля с конференц-залом, двухуровневых подземных парковок, детских и общественных площадок, спортивных зон, а также котельной, зданий коммерческого использования.

Общая площадь застройки составит 9,8 га. Территорию уже расчистили от мусора и организовали через нее безопасный проход к пляжной зоне.

Как уточняет ИА «Крыминформ», проект курортно-рекреационного комплекса одобрен большинством голосов членов архитектурно-художественного совета.

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