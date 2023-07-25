Газета «Известия» — лидер по цитируемости в июне

ТОП-10 самых цитируемых газет июня возглавила газета «Известия». Об этом свидетельствуют данные компании Медиалогия.

С большим отрывом от конкурентов издание завоевало первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания в июне составил 3 348,65. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 1 974,51) и «Ведомости» (ИЦ: 862,93).

В первый месяц лета «Известия» сообщали, что в 2024 году на 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного. Также газета сообщили, что Минстрой предложил компенсировать часть стоимости аренды жилья людям до 35 лет.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.