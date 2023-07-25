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Крыша спорткомплекса «Олимпийский» загорелась в Донецке после обстрела ВСУ
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Крыша спорткомплекса «Олимпийский» загорелась в Донецке после обстрела ВСУ

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Фото: t.me/yuriy_martynov
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В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) крыша спорткомплекса «Олимпийский» загорелась в центре Донецка. Об этом 25 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Как уточнил министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (ДНР) Юрий Мартынов, сотрудники МЧС выехали на место. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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Ранее в этот день ВСУ нанесли удары по травматологическому центру в Донецке. По словам местных жителей, повреждения получил многоквартирный дом — в нем полностью разрушено жилое помещение.

До этого, 23 июля, украинские боевики за полчаса выпустили 14 снарядов калибра НАТО по населенному пункту Максимильяновка в Донецке.

Украинские военные ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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