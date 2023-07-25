ВСУ пытались атаковать двумя дронами патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море

Украинские военные минувшей ночью попытались атаковать быстроходными управляемыми беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России «Сергей Котов» в Черном море. Об этом 25 июля сообщило Минобороны РФ.

«В ходе отражения атаки оба дистанционно управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1 тыс. и 800 м», — отметили в ведомстве.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что после отражения атаки корвет «Сергей Котов» продолжил выполнять поставленные задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что «Сергей Котов» обнаружил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее пролива Босфор в Черном море. Как сообщили в Минобороны, ее уничтожил вертолет Ка-27.

До этого, 24 мая, войска России отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. Отмечалось, что судно обеспечивает безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск

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