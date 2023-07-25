Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин в Улан-Удэ посетил авиационный завод
Мир
Япония анонсировала учения с участием боевых самолетов Италии и Австралии
Армия
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
Политика
Матвиенко предложила считать принуждение стран к санкциям актом агрессии
Общество
Госдума повысила штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте
Политика
Матвиенко указала на нарушение НАТО стабильности и безопасности в мире
Авто
Минтранс не поддержал снижение платы за проезд по трассам для большегрузов на газе
Спорт
Венгрия выступила за допуск спортсменов всех стран на Олимпиаду
Армия
Пушилин заявил об уничтожении 30% поставленной ВСУ техники Запада
Спорт
Вратарь ФК «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»
Недвижимость
В Москве растет популярность микроквартир
Происшествия
Крыша спорткомплекса «Олимпийский» загорелась в Донецке после обстрела ВСУ
Сюжет:

ВСУ пытались атаковать двумя дронами патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные минувшей ночью попытались атаковать быстроходными управляемыми беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России «Сергей Котов» в Черном море. Об этом 25 июля сообщило Минобороны РФ.

«В ходе отражения атаки оба дистанционно управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1 тыс. и 800 м», — отметили в ведомстве.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что после отражения атаки корвет «Сергей Котов» продолжил выполнять поставленные задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

Корабли в родной гавани: Черноморский флот ждет усиление
До конца года ЧФ должен принять в свой состав четыре новые боевые единицы

Ранее, 19 июля, сообщалось, что «Сергей Котов» обнаружил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее пролива Босфор в Черном море. Как сообщили в Минобороны, ее уничтожил вертолет Ка-27.

До этого, 24 мая, войска России отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. Отмечалось, что судно обеспечивает безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023