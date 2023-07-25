Мужчина пострадал в тройном ДТП в Забайкальском крае

Под Читой в Забайкальском крае в результате тройного ДТП пострадал мужчина. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Авария произошла днем во вторник, 25 июля, в районе поселка Ивановка. В результате столкновения в салоне одной из легковушек оказался зажат мужчина.

Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

23 июля стало известно о столкновении Kia Rio и Volkswagen Polo на трассе А-151 в Чувашии. Погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали.