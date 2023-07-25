Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин в Улан-Удэ посетил авиационный завод
Мир
Япония анонсировала учения с участием боевых самолетов Италии и Австралии
Армия
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
Политика
Матвиенко предложила считать принуждение стран к санкциям актом агрессии
Общество
Госдума повысила штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте
Политика
Матвиенко указала на нарушение НАТО стабильности и безопасности в мире
Авто
Минтранс не поддержал снижение платы за проезд по трассам для большегрузов на газе
Спорт
Венгрия выступила за допуск спортсменов всех стран на Олимпиаду
Армия
Пушилин заявил об уничтожении 30% поставленной ВСУ техники Запада
Спорт
Вратарь ФК «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»
Недвижимость
В Москве растет популярность микроквартир
Происшествия
Крыша спорткомплекса «Олимпийский» загорелась в Донецке после обстрела ВСУ

Поезд насмерть сбил мужчину на станции во Владивостоке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке за минувшие сутки зафиксировано два случая травмирования на железной дороге, один из них со смертельным исходом. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

«Сегодня в четыре часа утра на станции Океанская Приморского края под движущийся состав поезда попал мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. Мужчина погиб на месте», — рассказали в ведомстве.

Второй инцидент случился на станции Гайдамак. Поезд задел местного жителя, который переходил пути в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Отмечается, что в обоих случаях машинисты применили экстренное торможение и подавали звуковые сигналы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023