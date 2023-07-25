Поезд насмерть сбил мужчину на станции во Владивостоке

Во Владивостоке за минувшие сутки зафиксировано два случая травмирования на железной дороге, один из них со смертельным исходом. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

«Сегодня в четыре часа утра на станции Океанская Приморского края под движущийся состав поезда попал мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. Мужчина погиб на месте», — рассказали в ведомстве.

Второй инцидент случился на станции Гайдамак. Поезд задел местного жителя, который переходил пути в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Отмечается, что в обоих случаях машинисты применили экстренное торможение и подавали звуковые сигналы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.