Забывшего в теле пациентки салфетку врача осудили на 1,5 года в Новосибирске

В Новосибирске в суде огласили приговор в отношении врача, из-за ошибки которого погибла пациентка. Он забыл во время операции в теле 68-летней женщины салфетку и зашил разрез. Спустя время женщина умерла от воспаления. Инцидент произошел в декабре 2022 года.

Медика приговорили к полутора годам лишения свободы и двум годам запрета хирургических операций, сообщает Sib.fm со ссылкой на Кировский районный суд. Врача обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее, в начале июля, сообщалось, что за пять месяцев 2023 года Следственный комитет направил в суд 62 уголовных дела врачей, чьи действия привели к тяжелым последствиям для пациентов. Одним из последних примеров стала смерть полковника МВД Павла Колесникова во время стоматологической операции в подмосковном Пушкино.