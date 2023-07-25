Мужчина пострадал в массовом ДТП в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) в результате столкновения трех легковушек пострадал человек. Об этом Амурской службе новостей сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Авария произошла 24 июля на пересечении улиц Шевченко и Амурской. По причине нарушения правил проезда перекрестка столкнулись автомобили Nissan X-Trail, Honda Fit и Ssang Yong Action Sport.

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель Honda. Информация о его состоянии не приводится.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

23 июля в Энгельсском районе Саратовской области 82-летний водитель «Нивы» выехал на встречку и лоб в лоб врезался в «Ладу Веста» под управлением 40-летнего мужчины. Оба автомобилиста погибли, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали.