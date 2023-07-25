В Москве состоится показ советского фильма «Неудержимый»

27 июля в Международный центр самбо и Центр бокса (Центр самбо) состоится кинопоказ фильма «Непобедимый», 1983 г. В этот день все желающие смогут посетить сеанс, который проходит в рамках фестиваля спортивного кино. Необходима предварительная регистрация.

Фестиваль посвящен 100-летию московского спорта. Мероприятие организовано департаментом спорта города Москвы совместно с «Москино».

Ничто так не закаляет силу духа и волю к победе, как спорт. Поэтому с момента появления кинематографа фильмы про спорт сохраняют свою актуальность, а фестиваль спортивного кино — яркое тому подтверждение. Благодаря этому событию кино и спорт предстанут перед гостями в новом интересном формате.

27 июля в 20:00 в Международный центр самбо и Центр бокса (Центр самбо) каждый желающий сможет посмотреть боевик, основанный на реальных событиях.

Действия фильма «Непобедимый» разворачиваются в Советской России 1920-х годов. Бывший красноармеец Андрей Хромов, одержимый идеей создания нового вида борьбы — самообороны без оружия, отправляется в Среднюю Азию, чтобы, познакомившись с местными боевыми искусствами, усовершенствовать свое мастерство. Хромов еще не знает, что вскоре оно спасет ему жизнь.

Фильм основан на биографии основоположника самбо.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации на сайте «Москино»: https://mos-kino.ru/event/festival-sportivnogo-kino-.

Календарь серии бесплатных кинопоказов:

28 июля

21:30–23:00. Сцена на воде в парке Олимпийской деревни

(место, где в 1980 году проживали участники XXII Олимпийских игр)

«Гонщики», 1972 г.

Советский художественный фильм о дружбе и соперничестве двух автогонщиков — бывших напарников, которые в преддверии крупных соревнований оказались в разных экипажах.

Режиссер И. Масленников, СССР, 80 минут.

29 июля

15:00–17.40. Отель «Метрополь»

«Чемпион мира», 2021 г.

История матча за звание чемпиона мира, который прошел на Филиппинах в 1978 году, между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул, гроссмейстером Виктором Корчным, несколько лет назад эмигрировавшим из СССР.

Режиссер А. Сидоров, Россия, 145 минут.

30 июля

13:30–15:45. Еврейский музей и центр толерантности

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты», 2019 г.

1949 год. Молодой вратарь Лев Яшин играет первую игру в основном составе московского «Динамо» и пропускает стыдный гол в пустые ворота. Начинающему спортсмену предстоит преодолеть множество трудностей, прежде чем стать всемирно признанным гениальным голкипером.

Режиссер В. Чигинский, 120 минут.