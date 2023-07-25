Элеватор для хранения подсолнечника построят в Воронежской области

Элеватор для хранения подсолнечника планируют построить в Верхнехавском районе Воронежской области. Стоимость объекта оценивается более чем в 2,2 млрд рублей, сообщает РИА «Воронеж».

Планы по возведению элеватора объемом 160 тыс. куб. м обсудили губернатор Александр Гусев и глава совета директоров предприятия по производству растительных масел ГК «Благо» Аркадий Фосман.

Новый комплекс обеспечит рабочими местами 63 жителя региона, пишет ИА «Абирег». По словам Гусева, в 2024 году налоговые поступления в региональный бюджет от строительства элеватора составят больше 50 млн рублей, а до 2035 года сумма отчисляемых налогов в бюджеты всех уровней составит 600,5 млн рублей.

Также глава региона поручил присвоить проекту статус особо значимого и вынести его на рассмотрение экспертного совета. Он заверил, что региональные власти готовы поддержать предприятие во всех федеральных и областных программах.