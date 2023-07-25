Ребенок получил травму на детской площадке в Рязани

В Рязани на одной из детских площадок сильно травмировался ребенок. Инцидент произошел в лесопарке 24 июля. Подробности сообщает 62INFO.ru со ссылкой на отца пострадавшего.

По его словам, ребенок повредил руку о металлический крепеж. Мужчина попросил администрацию парка обратить внимание на эту ситуацию.

РИА «7 новостей» со ссылкой на городскую администрацию пишет, что на металлической конструкции уже установили заглушки. Ими закрыли торчащие с внутренней стороны лестницы металлические элементы.

Также в мэрии добавили, что оборудование площадки находится на гарантии. В четверг, 27 июля, должны приехать представители поставщика площадки и обследовать объект, чтобы восстановить элементы.