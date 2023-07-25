Мужчина утонул во время рыбалки на севере Красноярского края
В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края во время рыбалки на озере утонул мужчина. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает во вторник, 25 июля, в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла в ночь на вторник на озере Пясино. По предварительным данным, во время рыбалки из лодки выпал мужчина, он утонул.
На месте происшествия работали спасатели и сотрудники правоохранительных органов, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.
23 июля сообщалось, что в Нижегородской области семья из трех человек перевернулась на лодке. Ребенка удалось спасти, его родители погибли.