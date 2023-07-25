Участки дорог подтоплены во время ливня в Липецке
В Липецке коммунальные службы устраняют последствия ливней, которые обрушились на город в ночь на 25 июля. Выпало до 5 мм осадков. Подтоплено несколько участков дорог.
Так, воды по колено на площади Революции, на пересечении улиц Фрунзе и Неделина, на улице Неделина перед Петровским мостом, на Московской улице в районе автосалонов, на улице Ильича, отмечает GOROD48.
В местах подтопления работают 10 единиц техники и 15 сотрудников МБУ «Управление благоустройства Липецка». В случае продолжения осадков на улицы выведут дополнительных работников и спецтехнику, уточняет Lipetskmedia.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал грядущее потепление в Москве и Московской области. По его словам, настоящее лето придет в столицу в среду, 26 июля. Четверг станет самым теплым днем — будет до +26..+31 градуса.