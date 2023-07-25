Депутаты Заксоба Оренбуржья соберутся 23 августа

Очередное заседание Законодательного Собрания Оренбургской области пройдет в доме Советов 23 августа. Решение об этом было принято в понедельник, 24 июля, на совете Заксоба.

Перед сбором в Доме Советов депутаты должны провести заседания профильных комитетов до 10 августа, пишет РИА «Оренбуржье». На них парламентарии рассмотрят более 25 проектов региональных законов и постановлений. Также в их повестке и федеральные законы.

Как отмечает «Урал56.Ру», 23 августа на заседании Заксоба будет присутствовать новый депутат – Салим Чолоян. Он пришел вместо Светланы Быковой, увольнение которой утвердили в июне.