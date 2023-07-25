Песков о заявил о невозможности выполнить призыв ООН к РФ вернуться к зерновой сделке

Призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша к РФ вернуться к зерновой сделке не представляется возможным выполнить, поскольку не была выполнена российская часть договоренностей. Об этом заявил 25 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, в письме Гуттереша излагался план действий и обещание, что когда-то можно будет выполнить российскую часть договоренностей. К сожалению, невозможно. Она де-факто не была исполнена», — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что сделка возобновится только тогда, когда будут выполнены условия России.

Говоря о предложении Литвы использовать свои балтийские порты для украинского зерна, Песков назвал это суверенным правом конкретного государства.

«Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать. Для нас важно, чтобы разные каналы поставки не использовались киевским режимом. С этим мы будем продолжать бороться», — отметил представитель Кремля.

Ранее, 24 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США призывают восстановить черноморскую зерновую сделку, даже если Россия готова заместить поставки на мировой рынок украинского продовольствия.

Президент РФ 19 июля заявил, что Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Новость дополняется