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В Кремле прокомментировали давление Запада на страны Африки на фоне проведения форума с РФ

Песков: многие страны Африки на фоне проведения форума с РФ подвергались давлению Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Кремлю известно, что практически все страны Африки подвергались давлению со стороны США и других стран Запада на фоне проведения форума Россия – Африка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 25 июля.

«Конечно, нам известно, что почти все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны и США, и французские посольства на местах не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства также подвержены влиянию на свою толику в зависимости от того, чтобы воспрепятствовать этому саммиту, воспрепятствовать представительству на этом саммите», — сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов.

Песков отметил, что такие действия западных стран должны осуждаться. Так, по его словам, Запад не допускает суверенного права государств Африки самостоятельно выбирать партнеров.

Он также рассказал, как пройдет саммит России и африканский стран в Санкт-Петербурге. Песков уточнил, что в рамках встречи государства обсудят ситуацию вокруг зерновой сделки и положение на рынке мирового продовольствия.

Второй саммит и Форума партнерства Россия – Африка пройдет 27-28 июля.

Накауне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на превращение экономически развитых стран Запада в колонии, полностью зависимые от англосаксонской метрополии. В этом контексте она указала на то, что Россия и Африка «не готовы обменивать свободу на материальные блага» в отличие от некоторых стран.

Тем же днем была опубликована статья президента РФ Владимира Путина«Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой он написал, что формирующийся в настоящее время многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным.

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