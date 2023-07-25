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В Кремле прокомментировали законопроект о повышении в РФ призывного возраста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 25 июля, на брифинге прокомментировал законопроект о повышении в России верхней границы призывного возраста.

По его словам, комментарии по данному вопросу должно давать компетентное ведомство.

«Объяснения все даны профильными ведомствами. Если есть вопросы то, конечно, нужно ориентироваться, прежде всего, на них», — отметил Песков, добавив, что исходной точкой является аргументированная позиция Министерства обороны РФ.

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Ранее в этот день в Госдуме прошло второе чтение законопроекта о повышении верхней границы призывного возраста. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Подразумевается, что в случае принятия законопроекта призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

Законопроект был внесен в Госдуму 13 мая, а 8 июня комитет Госдумы по обороне одобрил его. Изначально законопроект подразумевал повышение и нижней границы с 18 до до 21 года, однако позднее от этой инициативы отказались. 21 июля глава комитета Андрей Картаполов объяснил, что это связано с тем, что многие призывники хотят пойти служить именно в 18 лет.

Еще в декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст и подчеркнул, что у граждан должна быть возможность поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода в часть.

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