Взрослый и ребенок пострадали при пожаре в многоэтажке в Якутске
В Якутске в результате пожара в 16-этажном доме пострадали взрослый и ребенок. Об этом республиканское ГУ МЧС России сообщает во вторник, 25 июля, в своем Telegram-канале.
Пожар произошел в доме на улице Лермонтова. Прибывшие на место спасатели установили, что на балконе на 15-м этаже горит мусор, пишет ИА YakutiaMedia.
«Есть два пострадавших, один из них ребенок. Переданы в карету скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.
Обстоятельства, причины и виновник пожара устанавливаются, также определяется ущерб.
Ранее, 25 июля, сообщалось, что крупный пожар произошел в шестиэтажном жилом доме в Волжском районе Саратова. Пожарные спасли 12-летнюю девочку, которая надышалась дымом.