Суд вынес приговор за госизмену экс-работникам ОПК в Курске

Курский областной суд приговорил двух бывших работников оборонно-промышленного предприятия к лишению свободы от 13 до 17 лет за передачу данных военной разведке Украины. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в пресс-службе суда.

«Курский областной суд признал бывших супругов виновными в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил Сидоркину Р. А. 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима со штрафом 450 тыс. рублей, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года, Сидоркиной Т. А. — 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 350 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1 год», — рассказали в суде.

Обвиняемых задержали 13 июля по подозрению в сборе и передаче представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) сведений об объектах МО РФ, базирующихся на территории региона. У супругов изъяли переданную ВСУ спецтехнику и средства связи, содержащие инструкции для украинской стороны.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 275 («Государственная измена»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 («Приготовление к диверсии») УК РФ.