Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре

Подлежащим призыву на военную службу гражданам будет запрещено покидать территорию России со дня размещения повестки в реестре. Соответствующие поправки внесены ко второму чтению проекта, который позволяет россиянам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве.

Изменения предполагаются в законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Так, поправки уточняют, что выезд за границу граждан, подлежащих призыву, запрещается не со дня, когда повестка считается врученной, а с момента ее размещения в реестре.

25 ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Минобороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

Отмечалось, что ресурс будет сформирован в отношении лиц, состоящих или обязанных встать на воинский учет. В исключение входят граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

11 апреля Госдума приняла закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных, а также введение электронных повесток. На следующий день его одобрил Совфед. Документ вступил в силу 14 апреля.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в мае заявил, что единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву.