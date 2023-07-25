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В Москве зафиксирован высокий спрос на апартаменты

VSN Realty: за первое полугодие 2023-го в ЦАО Москвы продано на 21% больше апартаментов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За первое полугодие 2023-го в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы был продан 121 апартамент, что на 21% больше, чем годом ранее. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании VSN Realty 25 июля.

«В первом полугодии 2023 года был продан 121 апартамент в комплексах классов «бизнес», «премиум» и «элит». В кв. м застройщиками было реализовано по ДДУ 6,8 тыс. кв. м», — рассказали эксперты.

Диапазон бюджетов предложений в изучаемых комплексах составляет от 12,7 млн рублей за лот 22,6 кв. м до 938 млн рублей за лот 330 кв. м, уточнили в компании.

«Апартаменты в границах ЦАО интересны преимущественно тем, кто покупает второй и более объект недвижимости или инвестирует свободные средства. Как мы видим, выбор есть на любой кошелек», — сказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

По ее словам, стимулирует спрос и высокая готовность объектов.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

Накануне аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили «Известиям», что в массовом сегменте новостроек в столице за последние пять лет средняя площадь квартир сократилась на 20%. Как объяснили эксперты, это позволяет минимизировать бюджет при сохранении качественных параметров жилья.

29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали, о каких квартирах мечтают жители России. Так, 48% россиян заявили, что хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании.

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