В Тульской области могут начать сборку кроссоверов Haval M6

В России могут наладить локализацию китайских кроссоверов Haval M6, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора компании-дистрибьютора «Хавейл Мотор Рус» Андрея Акифьева 25 июля.

«Если мы говорим о новой локализации, мы рассматриваем локализацию в том числе и Haval M6, а это будет новая модель», ― заявил Акифьев.

Перспективная площадка для сборки новой модели расположена в Тульской области. По словам исполнительного директора компании-дистрибьютора «Хавейл Мотор Рус», сейчас кроссоверы M6 импортируются в Россию из Китая.

Ранее, 21 июля, на российском рынке дебютировал китайский кроссовер Haval M6. Первые автомобили уже находятся в салонах дилеров, а цена на новинку начинается от 1 949 000 рублей.

Автомобиль поставляется в Россию с полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. (202 Нм) в паре с механической и роботизированной коробкой передач на выбор.