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Три человека пострадали при опрокидывании легковушки в Якутии

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В Алданском районе Якутии в результате опрокидывания автомобиля в кювет пострадали три человека. Об этом республиканская Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла 24 июля на 743-м км федеральной автодороги А-360. Предварительно установлено, что 55-летний водитель Nissan Murano неправильно выбрал скорость и потерял управление. Машина вылетела с дороги и опрокинулась, пишет ИА SakhaNews.

В результате ДТП пострадали три пассажира иномарки. Попутным транспортом их доставили в томмотскую больницу, где им было назначено амбулаторное лечение. В ГИБДД отмечают, что серьезных травм люди избежали благодаря ремням безопасности.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, в момент аварии автомобилист был трезв. Его стаж вождения составляет 25 лет. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

23 июля в Энгельсском районе Саратовской области 82-летний водитель «Нивы» выехал на встречку и лоб в лоб врезался в «Ладу Веста» под управлением 40-летнего мужчины. Оба автомобилиста погибли, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали.

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