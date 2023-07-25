На заброшенной ферме в Коми спасли корову из навозного плена
Корова провалилась в старую навозную яму на заброшенной ферме на окраине села Объячево в Республике Коми. На помощь животному выезжал Прилузский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» комитета ГО и ЧС.
Инцидент произошел в понедельник, 24 июля. В 17:00 в службу спасения позвонила хозяйка буренки, которая стала очевидцем происшествия, пишет ИА «Комиинформ».
На место выехали два спасателя, которые не смогли самостоятельно справиться с тяжелой коровой. Тогда специалисты обратились к водителю трактора, который работал неподалеку. При помощи веревки он смог вытянуть животное из навозного плена. Спасательная операция завершилась спустя час.
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