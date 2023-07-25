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Синоптики предупредили жителей Пскова о сильных осадках

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Псков во вторник, 25 июля, окажется в зоне сильных осадков. Дожди начнутся в городе ближе к полудню. Пик ненастья придется на вторую половину дня.

ИА FlashNord пишет, что, по прогнозам синоптиков, интенсивность осадков за три часа может достигнуть 6 мм. А в общей сложности на Псков к полуночи выльется до 20 мм дождей, что является недельной нормой.

«Псковская лента новостей» со ссылкой на метеоцентр «Фобос» пишет, что уже более недели европейская часть России остается во власти обширного циклона. Накануне, 24 июля, обильные осадки обрушились на регионы северной половины Русской равнины. Местами, в том числе в Петербурге, ливни сопровождались градом. В ближайшие дни осадки должны усилиться.

Циклон постоянно подпитывают новые фронтальные волны из Атлантики. Во вторник очередной атлантический циклон подберется к границам России. Его основные облачные поля будут находиться над Балтикой, но в зону сильных дождей попадет северо-запад. Днем в некоторых районах может вылиться четверть июльского объема влаги.

В эту зону попадет и Псков, поясняет Псковское агентство информации. Затем циклон будет смещаться на восток, дожди усилятся в других регионах Русской равнины. Однако вместе с этим в Европейскую Россию начнут пробиваться хорошо прогревшиеся воздушные массы.

24 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал восстановление летней погоды в Москве со среды. Он подчеркнул, что в течение всей недели в регионе будут кратковременные дожди. Но это, по его словам, нормально, так как июль является самым дождливым месяцем.

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