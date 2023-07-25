В Москве легковушка снесла остановку с находящейся там женщиной

В Москве легковой автомобиль в результате ДТП врезался в автобусную остановку, пострадала находящаяся на ней женщина. Об этом сообщается на сайте Московской прокуратуры во вторник, 25 июля.

Инцидент произошел на Кировоградской улице.

«По предварительной информации, водитель автомашины «Ауди» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Дэу», который от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Южного административного округа (ЮАО) контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

В этот же день 11 человек, среди которых четыре ребенка, пострадали в ДТП с грузовиком на Алтае. Один человек погиб. Авария произошла утром в Чемальском районе Алтая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Всего внутри транспорта находилось 15 пассажиров.