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Матвиенко заявила о поддержке спортсменов РФ, несмотря на нейтральный статус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева
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В отношении участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже в 2024 году уже сделано очень много несправедливого, но поддержка российских спортсменов не снизится даже в случае их участия в Играх в нейтральном статусе. Об этом заявила 25 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос «Известий».

«Если даже те спортсмены, которые не поменяли гражданство, которые не написали пасквили против своей собственной страны, будут допущены к соревнованиям, то, конечно, они будут бороться за честь страны. Даже если не будет российского флага, всем будет понятно, что это российские спортсмены. Уверена, что поддержка болельщиков нисколько от этого не снизится, это будут наши герои», — сказала она на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

При этом спикер отметила, что ситуация по участию в Олимпиаде до сих пор подвешенная, ведь, когда россияне отстранены от международных и квалификационных стартов, они уже находятся не в равных условиях по сравнению со спортсменами других государств.

«Сейчас наступил судный час. Если будет окончательно принято решение о недопуске [российских спортсменов на Олимпиаду], то можно хоронить олимпийское движение, потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно», — заявила она.

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До этого, 13 июля, сообщалось, что Международный олимпийский комитет разошлет официальные приглашения на соревнования 203 национальным олимпийским комитетам из 206. Их не получат Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОКБ), а также Гватемальский олимпийский комитет.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что данное решение МОК — это «очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал решение несправедливым, однако заверил, что Россия продолжит бороться за права своих спортсменов.

Ожидается, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе, однако окончательное решение по данному вопросу будет принято на октябрьской сессии Международного олимпийского комитета.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.

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